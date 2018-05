ALDI SÜD Mitarbeiter entscheiden über künftige Dienstkleidung (FOTO)

Mülheim an der Ruhr (ots) -Nach monatelangem Tüfteln war es am Sonntagabend in Münchensoweit: Alle ALDI SÜD Mitarbeiter konnten bei einer Fashion-Show perLive-Voting über die Stilrichtung der künftigen ALDI SÜDArbeitskleidung abstimmen. In einem nächsten Schritt geht dieKleidung in den Filialen in den Praxistest.Gestern Abend gab es einen kleinen Vorgeschmack darauf, wie dieneue Dienstkleidung bei ALDI SÜD künftig aussehen könnte. So vielsteht schon fest: Die bisherigen hellblauen Blusen werden einemmoderneren Design weichen. Damit wird die neue Dienstkleidunginsgesamt besser zu den modernisierten Filialen passen. Klar istaußerdem, dass es unterschiedliche Oberteile für Azubis, Verkäuferund Filialleiter geben wird.Studenten entwerfen mit Unterstützung von Thomas RathDienstkleidungIn Kooperation mit der AMD Akademie Mode & Design in München hatteALDI SÜD im Oktober letzten Jahres zum Designwettbewerb unterStudenten aufgerufen. Über mehrere Monate hinweg haben dieStudierenden der Hochschule neue Designs für die künftige Kleidungvon ALDI SÜD entworfen. Unterstützung haben sie dabei vonModedesigner Thomas Rath bekommen: "Ich bin stolz darauf, dass dieMädels ihre kreativen Entwürfe heute Abend bei der Fashion-Showpräsentieren durften und bin jetzt sehr gespannt, wie sich dieKleidung im Alltag schlagen wird." Deshalb geht es jetzt für diegewonnene Stilrichtung in den Praxistest in die ALDI SÜD Filiale, wosie mehrere Herausforderungen meistern muss: Die neue Kleidung sollteleicht zu pflegen, robust, bequem und atmungsaktiv sein und insgesamteinen hohen Tragekomfort bieten.ALDI SÜD bindet Mitarbeiter aktiv mit einALDI SÜD hat die Mitarbeiter beim gesamten Entstehungs- undEntscheidungsprozess aktiv mit eingebunden. Sie waren Teil der Jury,die die ersten Entwürfe gesichtet und ausgewählt hat. Drei derEntwürfe schafften es jetzt in die finale Runde. Diese wurden amSonntagabend auf einer Fashion-Show vorgestellt. Getragen undpräsentiert haben die drei Outfits insgesamt 18 ALDI SÜDFilialmitarbeiter aus dem gesamten ALDI SÜD Gebiet, die sich vorherfür die Show beworben hatten.Bei dem anschließenden Live-Voting konnten alle ALDI SÜDMitarbeiter schließlich für ihren Favoriten abstimmen. "Wir möchten,dass sich unsere Mitarbeiter in der neuen Kleidung wohlfühlen. Daherwar es uns wichtig, das neue Design gemeinsam mit den Mitarbeiternauszuwählen", erklärt Kirsten Geß, Leiterin Kommunikation bei ALDISÜD. Das Gewinner-Design stammt von den Studentinnen Leonie Dlugayund Linda Häuser. Sie dürfen sich zusätzlich über eine Geldprämie inHöhe von insgesamt 1000 Euro freuen. Nach dem Praxistest der Kleidungin den Filialen wird über das finale Outfit entschieden. Ab 2019stattet ALDI SÜD die Mitarbeiter dann sukzessive mit der neuenKleidung aus.Pressekontakt:Kirsten Geß, presse@aldi-sued.dePressematerial: www.aldi-sued.de/presseOriginal-Content von: Unternehmensgruppe ALDI SÜD, übermittelt durch news aktuell