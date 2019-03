ALDI SÜD Kundin entwirft Mehrwegtasche zu Gunsten der Manuel Neuer Kids Foundation (FOTO)

Finanztrends Video zu



mehr >

Mülheim an der Ruhr (ots) -Am heutigen Rosenmontag kommt eine besondere Mehrweg-Tasche fürden guten Zweck in die ALDI SÜD Filialen: Das Design stammt von einerALDI SÜD Kundin, die sich im vergangenen Jahr an einemGestaltungswettbewerb beteiligt hat. Eine Jury aus Mitarbeitern unddie ALDI SÜD Facebook-Community kürten den farbenfrohen Entwurf vonNadine Bartz aus Köln zum Sieger. Die Mehrweg-Taschen der "Color BagLimited Edition" sind ab Montag, 4. März 2019, für 79 Cent alsAktionsartikel in allen ALDI SÜD Filialen erhältlich. Der Erlös ausdem Verkauf fließt direkt an die Manuel Neuer Kids Foundation (MNKF).Nationaltorwart Manuel Neuer engagiert sich seit 2014 mit seinemKinder- und Jugendhaus "MANUS" in seiner Heimat Gelsenkirchen-Buerfür benachteiligte Kinder und Jugendliche. Ein weiteres MANUSentsteht in München-Riem. Jeden Tag bekommen rund 70 Kinder undJugendliche zwischen sechs und 18 Jahren hier warme Mahlzeiten undHilfe bei den Hausaufgaben. Zudem gibt es Perspektiven-Camps zurBerufsorientierung und ein buntes Freizeitprogramm - vom Kochen,Tanzen, Werken und Musikunterricht bis zum Museumsbesuch oderAusflügen in die Natur. "Im Manus finden Kinder, die es nicht immerleicht haben im Leben, ein offenes Ohr für ihre Probleme und könnenihre Freizeit mit Spaß gestalten", so der Welttorhüter über seinHerzensprojekt.Die ALDI Mehrwegtasche wird in Deutschland produziert, besteht zuüber 80 Prozent aus Recyclingmaterial und trägt das Umweltsiegel"Blauer Engel". ALDI SÜD verkauft seit 2017 Mehrweg-Tragetaschen zuGunsten der Manuel Neuer Kids Foundation und hat bisher weit überzwei Millionen der Color Bags verkauft. Die Taschenaktion ist Teildes gesellschaftlichen Engagements von ALDI SÜD. Der Discounterfördert die Arbeit der Foundation zusätzlich über drei Jahre miteiner jährlichen Spende von 100.000 Euro.Pressekontakt:Lina Binder, presse@aldi-sued.dePressematerial: aldi-sued.de/presseOriginal-Content von: Unternehmensgruppe ALDI SÜD, übermittelt durch news aktuell