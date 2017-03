ALDI SÜD Gruppe relauncht weltweit Unternehmenslogo (FOTO)

Mülheim an der Ruhr (ots) -Das bekannte ALDI SÜD Logo in den Farben rot, blau, cyan, gelb undorange bekommt einen neuen Anstrich, der zu einem zeitgemäßen undzukunftsfähigen Auftritt der Unternehmensgruppe ALDI SÜD beitragensoll.Das neue Logo passt zum modernen Erscheinungsbild der ALDI SÜDGruppe und spiegelt die wesentlichen Entwicklungen wider, die dasUnternehmen in jüngster Zeit im Sinne der Kunden durchlaufen hat."Für unsere Kunden wird dies zum Beispiel sichtbar an der laufendenWeiterentwicklung unseres Sortiments, der Neugestaltung unsererFilialen oder Aktionen wie dem kommenden Pop-up-Store 'MeineWeinwelt'. Die frische visuelle Gestaltung des neuen Logos passtideal zum aktuellen Modernisierungsprozess von ALDI SÜD", sagtKirsten Geß, Communication Director bei ALDI SÜD.Dabei bleibt ALDI SÜD gleichzeitig seinen Prinzipien treu, dennseit mehr als 50 Jahren verfolgt das Unternehmen einen einfachenAnsatz: qualitativ hochwertige Produkte zum bestmöglichen Preisanbieten. Mit diesem Prinzip der Einfachheit hat die ALDI SÜD Gruppein allen Märkten, in denen sie weltweit tätig ist, stetig anAttraktivität gewonnen. Diese Linie ist auch beim Relaunch des neuenLogos wiedererkennbar. Trotz der optischen Modernisierung behält dasLogo seinen starken Wiedererkennungswert. So bleiben die typischenALDI SÜD Farben erhalten. Auch das bekannte hellblaue "A" ist nachwie vor Teil des Logos, tritt jedoch im modernisierten Design auchals eigenständiges Element auf.Bereits jetzt kommt das überarbeitete Logo in China zum Einsatz.ALDI SÜD präsentiert sich dort schon mit dem neuen Unternehmenslogo,ergänzt um chinesische Schriftzeichen. In sinngemäßer Übersetzungstehen sie für einen Ort der Entdeckungen und des Glücks undentsprechen zugleich phonetisch dem deutschen Markennamen. Ab 20.März 2017 ist ALDI SÜD mit ausgewählten Produkten auf derchinesischen Plattform Tmall Global, einem Online-Marktplatz,vertreten. Alle weiteren ALDI SÜD Länder führen das neue Logo ab Juni2017 sukzessive ein.Es ist nicht das erste Mal, dass das Logo eine optischeÜberarbeitung erhält. Erstmals entwarfen die Albrecht-Brüder Ende der40er Jahre ein Logo für ihre Lebensmittelläden. Es war rot und trugdie weiße Aufschrift "Karl Albrecht Lebensmittel". In Folge desÜbergangs auf das Discountsystem wurde 1963 ein weißer Schriftzug"ALDI" auf einem blauen, am Rand leicht weiß eingefassten Streifeneingeführt und kam leicht abgewandelt auch in Österreich und den USAzum Einsatz. Schließlich entstand 1982 die Urfassung des heutigenLogos. Es umfasste das abgeschnittene "A" auf blauem Grund in einemdreifarbigen Rahmen. In den Jahren 2001 und 2006 folgten leichteAnpassungen der Logo-Farben.Das neue Logo wurde mit der Unterstützung der "illion.markensocietaet." überarbeitet.Pressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI SÜD, Kirsten Geß, presse@aldi-sued.dePressematerial: www.aldi-sued.de/presseOriginal-Content von: Unternehmensgruppe ALDI S?D, übermittelt durch news aktuell