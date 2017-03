ALDI Nord und Viessmann stellen gemeinsames Energieprojekt vor (FOTO)

Essen (ots) -Dem Kunden im Lebensmitteleinzelhandel frische Produkte anbietenund dabei das Klima schonen: Dieses Ziel verfolgen die beidenUnternehmen ALDI Nord und Viessmann mit einem Projekt, das heutewährend der Messe Euroshop in Düsseldorf präsentiert wurde.Mit dem nachhaltigen Energiesystem "ESyCool green", das Viessmannin enger Zusammenarbeit mit dem Essener Discountunternehmenentwickelt hat, setzen die beiden Unternehmen neue Maßstäbe zumeffizienten Kühlen und Heizen mit Wärmepumpen-Systemen. In einerersten Phase werden 10 Filialen von ALDI Nord mit dem innovativenKälte-Wärme-Verbundsystem ausgerüstet."Wir freuen uns, dass die Unternehmensgruppe ALDI Nord auf ihremWeg zu mehr Klima- und Umweltschutz auf unser ganzheitlichesESyCool-Konzept setzt", sagt Dr. Frank Schmidt, Leiter der ViessmannDivision Kühlsysteme.Christian Fleck, Geschäftsführer der ALDI RegionalgesellschaftScharbeutz und Projektverantwortlicher, sagt: "Ein Teil unsererModernisierung ist, unsere Filialen energieeffizienter undnachhaltiger zu machen. Dabei setzen wir verstärkt aufumweltfreundliche und natürliche Kältemittel. Wir wollen dieEigennutzungsquote der selbstgewonnenen Energie durchPhotovoltaikanlagen in unseren Märkten durch Kombination mitKälte-und-Wärme-Verbundanlagen und einer bedarfsgerechten Nutzung derPhotovoltaikanlagen deutlich erhöhen.""Durch den umfassenden Ansatz des ESyCool-Konzepts prägen wir denLebensmitteleinzelhandel hin zu energieneutralen Filialen.", sagtRayk Mende, Geschäftsführer Corporate Responsibility derUnternehmensgruppe ALDI Nord.Kühlen und Heizen mit SpeichereffektDas größte Einsparpotenzial liegt allein in der Kältetechnik derFilialen, die rund 50 Prozent am Gesamtstromverbrauch beträgt. Mit"ESyCool green" sind erhebliche Einsparpotenziale möglich. Es handeltsich um ein modulares Energiesystem, das einem hohen ökologischenAnspruch an Gewerbekälte gerecht wird und auf natürliche Kältemittelsetzt. Zudem soll künftig auch auf fossile Brennstoffe zurGebäudeheizung verzichtet werden. Stattdessen kommen hocheffizienteElektro-Wärmepumpen mit dem natürlichen Kältemittel R290 (Propan) zumEinsatz.Wärmepumpen beziehen Sonnenstrom vom FilialdachSie sind bereits für den Betrieb mit selbsterzeugtem Strom ausPhotovoltaik-Anlagen vorbereitet, versorgen über einenKaltsolekreislauf die Kühlstellen im Markt und nutzen bei Bedarf dieAbwärme zum Heizen des Gebäudes. An besonders kalten Tagen kann sehreffizient zusätzliche Wärme aus einem angeschlossenenEis-Energiespeicher entzogen werden. Und im Sommer steht das imSpeicher gebildete Eis zur "natürlichen Kühlung" der Kühlregale und-zellen zur Verfügung.Testphase positiv abgeschlossen Die Viessmann Kühlsysteme GmbHhatte bereits Ende 2015 im Auftrag von ALDI Nord den Neubau einerFiliale mit dem innovativen ESyCool-System ausgestattet. In der zwölfMonate dauernden Testphase bestätigten sich die Erwartungen anBetriebssicherheit und Energieeffizienz der Gesamtanlage. Ende 2016und Anfang 2017 wurden deshalb in Schleswig-Holstein bereits zweiweitere, ebenfalls neu errichtete ALDI Nord Filialen mit demESyCool-System ausgerüstet. Die Kooperation wird nun auf dieAusstattung von 10 weiteren ALDI Nord Filialen mit dem ESyCool greenSystem ausgeweitet.Pressekontakt:presse@aldi-nord.deOriginal-Content von: Unternehmensgruppe ALDI Nord, übermittelt durch news aktuell