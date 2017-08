ALDI Nord und ALDI SÜD als erste Discounter in Nachhaltigkeits-Netzwerk der Vereinten Nationen aufgenommen

Essen / Mülheim a.d.R. (ots) - Die Unternehmensgruppen ALDI Nordund ALDI SÜD sind als erste Discounter dem United Nations GlobalCompact (UNGC) beigetreten. Die weltweit größte Initiative fürnachhaltige und verantwortungsvolle Unternehmensführung wird von denVereinten Nationen getragen. Mit dem Beitritt gehören ALDI Nord undALDI SÜD zu den ersten deutschen Lebensmitteleinzelhändlern, die sichdazu verpflichten, zehn universelle Nachhaltigkeits-Prinzipien ausden Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Anti-Korruption inihre Unternehmensstrategie zu integrieren und im täglichenwirtschaftlichen Handeln umzusetzen.Im Jahr 2016 veröffentlichten ALDI Nord und ALDI SÜD erstmals ihreNachhaltigkeitsberichte und starteten damit in einen transparentenund offenen Dialog über ihr umfangreiches Nachhaltigkeitsengagement.Mit zahlreichen Maßnahmen und Projekten setzen sich die Discounterdafür ein, einen Beitrag zum Schutz der Umwelt und des Tierwohls zuleisten und gegenüber Mitarbeitern, Kunden, Geschäftspartnern undProduzenten sowie gegenüber der Gesellschaft Verantwortung zuübernehmen. Die Discounter engagieren sich gemeinsam beispielsweisefür die Initiative Tierwohl, unterstützen den Bangladesch-Accord oderdas Detox-Engagement von Greenpeace."Mit dem Beitritt zum UN Global Compact möchten wir einmal mehrzeigen, dass Nachhaltigkeit ein Kern unseres unternehmerischenWertesystems ist", sagt Rayk Mende, Geschäftsführer CorporateResponsibility der Unternehmensgruppe ALDI Nord."Wir handeln mit dem bisherigen Engagement bereits in Einklang mitden Prinzipien des Global Compact. Daher war der Beitritt für uns nurfolgerichtig", sagt Sven van den Boomen, Geschäftsführer CorporateResponsibility International bei ALDI SÜD. "Zu denNachhaltigkeits-Prinzipien stehen wir in einem jährlichenFortschrittsbericht Rede und Antwort."Der UNGC ist eine freiwillige Initiative für Unternehmen allerBranchen und Größen, die sich zu einer verantwortungsvollenGeschäftstätigkeit und ihrer gesamt-gesellschaftlichen Verantwortungbekennen. Die Mitglieder der Initiative müssen jährlich darüberBericht erstatten. ALDI Nord und ALDI SÜD schließen sich mit ihremBeitritt zum UNGC mehr als 12.000 Unternehmen und Organisationen aus170 Ländern an.Informationen zum UNGC finden Sie unter: www.unglobalcompact.orgPressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI Nord, Serra Schlesinger, E-Mail:presse@aldi-nord.deUnternehmensgruppe ALDI SÜD, Kirsten Geß, E-Mail: presse@aldi-sued.deOriginal-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuell