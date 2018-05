ALDI Nord startet große Schnäppchenjagd (FOTO)

Essen (ots) -ALDI Nord ist seit jeher für beste Qualität zu besten Preisenbekannt. Ab kommenden Montag (28.05) geht ALDI Nord einen Schrittweiter. "Wir werden in allen Filialen bei ALDI Nord einen einwöchigenRestposten-Sonderverkauf starten", so ein Unternehmenssprecher.Verkauft werden Aktionsartikel aus allen Bereichen mit Abschlägen vonbis zu 70 Prozent. "Wir machen Frühjahrsputz, bevor unsereattraktiven Sommer-Artikel in die Märkte kommen", heißt es bei ALDI.Zudem würde man Platz schaffen für frische Artikel wie Obst undGemüse. Profitieren können die Kunden gleich zweimal: einerseitsdurch sagenhafte Schnäppchen, andererseits auch durch das stetsgünstige Standard-Sortiment.Los geht die ALDI Nord Schnäppchenjagd am Montag (28.05.) ab 08.00Uhr in allen Filialen des Discounters. Und das bedeutet, wer zuerstkommt, macht zuerst das Schnäppchen - natürlich nur solange derVorrat reicht.Pressekontakt:presse@aldi-nord.deOriginal-Content von: Unternehmensgruppe ALDI Nord, übermittelt durch news aktuell