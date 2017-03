ALDI Nord beruft Geschäftsführer Kommunikation

Essen (ots) - Die Unternehmensgruppe ALDI Nord treibt ihren klarenModernisierungskurs voran. Ein weiterer Schritt ist die neugeschaffene Position des Geschäftsführers Kommunikation bei der ALDIEinkauf GmbH & Co. oHG in Essen. Florian Scholbeck (44) wird zum 1.April diesen Posten antreten. Der gelernte Journalist verantwortetdann die interne und externe Kommunikation.Nach der Zusammenarbeit mit der Marketingagentur McCANN Worldgroupin Düsseldorf seit Anfang 2016 ist die Berufung einesGeschäftsführers Kommunikation ein weiterer konsequenter Baustein beider Modernisierung von ALDI Nord. Ziel sei es, auch in derUnternehmenskommunikation dem ALDI Nord Dreiklang zu folgen: einfach,verantwortungsbewusst und verlässlich!Der neue Geschäftsführer soll die interne und externeKommunikation weiter ausbauen und strategisch fortentwickeln.Scholbeck war bisher als externer Berater für das Essener Unternehmentätig. Zuvor war er viele Jahre beim Bayerischen Rundfunk tätig,unter anderem als Anchorman beim Inforadio B5 aktuell sowie in derHauptabteilung Strategie und Innovation in der Intendanz. Der44-Jährige ist Absolvent der Deutschen Journalistenschule in München,wo er auch jahrelang als Dozent tätig war.Pressekontakt:presse@aldi-nord.deOriginal-Content von: Unternehmensgruppe ALDI Nord, übermittelt durch news aktuell