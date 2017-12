Mit ALDI LOTTO Chancen auf Millionengewinn sichern (FOTO)

Mülheim an der Ruhr (ots) -Die Unternehmensgruppe ALDI SÜD erweitert ihre Services imOnline-Bereich: Ab sofort können Kunden rund um die Uhr unteraldi-lotto.de an den beliebtesten Lotterien des Deutschen Lotto- undTotoblocks teilnehmen. Damit gehört ALDI SÜD zu den günstigstenstaatlich lizenzierten Anbietern von Lotto-Scheinen im Internet.ALDI SÜD reagiert mit dem neuen Online-Service ALDI LOTTO auf einegroße Nachfrage in Deutschland. Das Angebot umfasst die staatlichenLotterien Lotto6aus49, EuroJackpot, GlücksSpirale, ZusatzlotterieSpiel 77 und Zusatzlotterie SUPER6. "Durch die staatliche Lizenz derLOTTOWELT AG und die Erfüllung der strengen gesetzlichen Vorgabenmachen wir Online-Lottospielen für die Teilnehmer genauso sicher wiedas Tippen am Kiosk - nur einfacher und günstiger. Scheinabgabe rundum die Uhr, Speicherung der Spielscheine, Gewinnbenachrichtigung perE-Mail und automatische Gewinngutschrift sind nur einige derVorteile", erklärt Vittorio Rotondo, verantwortlich für die ALDIServices bei ALDI SÜD.Über die Website aldi-lotto.de oder über die eigens für denService eingerichtete ALDI LOTTO App müssen sich Kunden zunächstregistrieren und ihre Volljährigkeit bestätigen. Anschließend kannein Spielschein ausgefüllt und bezahlt werden. Die LOTTOWELT AG alsLeistungserbringer für ALDI LOTTO gibt den Spielschein dann über eineOnline-Schnittstelle bei der jeweiligen zuständigenLandeslotteriegesellschaft ab. ALDI LOTTO erhebt mit 20 Cent proTippschein die deutschlandweit günstigste Spielscheingebühr - beieinem vollständig ausgefüllten Schein wird mit 11,99 Euro fürLOTTO6aus49 keine weitere Gebühr erhoben. ZusätzlicheService-Gebühren fallen bei ALDI LOTTO nicht an.Pressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI SÜD, Kirsten Geß, presse@aldi-sued.dePressematerial: aldi-sued.de/presseOriginal-Content von: Unternehmensgruppe ALDI SÜD, übermittelt durch news aktuell