AKTUALISIERUNG: Venture Global gibt die finale Investitionsentscheidungen und den Abschluss der Projektfinanzierung für die LNG-Anlage Calcasieu Pass bekannt

Arlington, Virginia (ots/PRNewswire) - Venture Global LNG, Inc.freut sich, die finale Investitionsentscheidung (FID - FinalInvestment Decision) und den Abschluss der Projektfinanzierung fürdie LNG-Anlage des Unternehmens Calcasieu Pass und die damitzusammenhängende TransCameron-Pipeline in Cameron Parish, Louisianabekannt geben zu können. Die Erlöse der Fremd- undEigenkapitalfinanzierung decken die vollständige Finanzierung für denBau und die Inbetriebnahme des Projekts Calcasieu Pass ab. DerStandort befindet sich bereits seit Februar des Jahres 2019 im Bau.Es wird erwartet, dass im Jahr 2022 das Datum für die industrielleInbetriebnahme (COD - Commercial Operations Date) erreicht wird.Stonepeak Infrastructure Partners stellte eine Kapitalbeteiligungin Höhe von 1,3 Milliarden USD für das Projekt zur Verfügung. DieKreditgebergruppe für die Baufinanzierung des Unternehmens in Höhevon 5,8 Milliarden USD umfasst die weltweit führendenden asiatischen,europäischen und nordamerikanischen Projektfinanzierungsbanken. DieKreditgeber, die zum Zeitpunkt des Closings Finanzierungbereitstellten, sind Banco Santander, S.A, Bank of America, N.A.,Goldman Sachs Bank USA, Industrial & Commercial Bank of ChinaLimited, ING Capital LLC, JPMorgan Chase Bank, N.A., Mizuho Bank,Ltd., Morgan Stanley Senior Funding, Inc., Natixis, Nomura SecuritiesInternational, Inc., Royal Bank of Canada, Sumitomo Mitsui BankingCorporation und The Bank of Nova Scotia.Die Co-CEOs der Venture Global LNG, Mike Sabel und Bob Pender,erklärten gemeinsam: "Unser Ziel bestand schon immer darin, dieElektrizitätskosten zu senken, indem wir der Welt sauberes, günstigesFlüssig-Erdgas liefern. Der Abschluss unserer Projektfinanzierung istdie Krönung jahrelanger harter Arbeit. Wir möchten uns von ganzemHerzen bei unserem Venture-Global-Team, unseren Baupartnern,Stiftungskunden, Kreditgebern und Beratern sowie beim Cameron Parishund unseren lokalen Partnern in Louisiana bedanken."Calcasieu Pass hat alle erforderlichen Genehmigungen,einschließlich der FERC-Freigabe (Federal Energy RegulatoryCommission - Energieaufsichtskommission der Vereinigten Staaten) undder Exportfreigabe des US-amerikanischen Energieministeriums fürLänder außerhalb des Free Trade Agreement (FTA -Freihandelsabkommens), erhalten. Das Projekt verfügt über 20 Jahrelange Verkaufs- und Kaufverträge für Flüssig-Erdgas mit Shell, BP,Edison S.p.A., Galp, Repsol und PGNiG. Venture Global LNG entwickeltzudem die Projekte Plaquemines LNG und Delta LNG mit je 20 MTPA (Mio.t. pro Jahr) in Plaquemines Parish, Louisiana.Morgan Stanley fungierte im Zuge der Transaktion als Finanzberaterfür Venture Global. Latham & Watkins LLP beriet Venture Globalrechtlich und Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP waren alsRechtsbeistand für die Kreditgeber involviert.About Venture Global LNGVenture Global LNG ist ein langfristiger Anbieter vonFlüssig-Erdgas zu geringen Kosten aus den reichen ErdgasvorkommenNordamerikas. Die Anlage Venture Global Calcasieu Pass mit 10 MTPA ander Kreuzung des Calcasieu-Schiffskanals mit dem Golf von Mexikobefindet sich derzeit im Bau. Venture Global LNG entwickelt zudem dieVenture Global Plaquemines LNG-Anlage mit 20 MTPA und die 20 MTPAVenture Global Delta LNG-Anlage südlich von New Orleans amMississippi. Weitere Informationen stehen unterwww.venturegloballng.com zur Verfügung.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/825434/VENTURE_GLOBAL_LNG_INC___Logo.jpgPressekontakt:Venture-Global-Investorenkontakt: Leah WoodwardD: +1 202 759-6746lwoodward@vglng.com oder Venture-Global-Pressekontakt: Jessica WickettD: +1 202 759-6739jwickett@vglng.comOriginal-Content von: Venture Global LNG, Inc., übermittelt durch news aktuell