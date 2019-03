AKTIVBANK steigert Umsatz und Prozessqualität / Im Geschäftsjahr 2018 verzeichnete die AKTIVBANK AG ihr stärkstes Wachstum seit mehr als 10 Jahren (FOTO)

Finanztrends Video zu



Pforzheim (ots) -13 Prozent mehr Umsatz in der Zentralregulierung, 18 Prozent mehrUmsatz im Factoring: Die AKTIVBANK AG verzeichnet für dasGeschäftsjahr 2018 ihr stärkstes Wachstum seit mehr als zehn Jahren.Der Vorstand stellt im Geschäftsbericht 2018 fest, dass sich dieAKTIVBANK AG mit ihren marktgerechten Finanzdienstleistungen optimalaufgestellt hat. Dabei setzt sie nicht auf den Preiskampf, sondernauf den Prozessnutzen ihrer Finanzdienstleistungen für die Kunden.Im vergangenen Jahr erzielte die AKTIVBANK AG ein Umsatzwachstumvon 13 Prozent (auf 2.916,7 Millionen Euro) im GeschäftsbereichZentralregulierung und ein Umsatzwachstum von 18 Prozent (auf 633,9Millionen Euro) im Geschäftsbereich Factoring.Hauke Kahlcke, Mitglied im Vorstand der AKTIVBANK AG, kommentiertdas Jahresergebnis: "Unsere Umsätze entwickeln sich positiv, weil wirunsere Finanzdienstleistungen nicht über den niedrigsten Preis,sondern über den besten Prozessnutzen verkaufen. Das macht uns geradefür mittelständische Unternehmen attraktiv. Unsere Kunden sparenbetriebsintern, wenn sie unsere intelligenten FinTech-Lösungennutzen. In der vertrauensvollen und erfolgreichen Zusammenarbeit mituns automatisieren und verschlanken sie ihre kaufmännischenProzesse."Im Geschäftsjahr 2018 konnten die Anschlusshäuser der meistenVerbände, die mit der AKTIVBANK AG zusammenarbeiten, auf die Nutzungdes Online-Portals Web-ZR 2.0 für eine automatisierteZentralregulierung umgestellt werden. Dies gelang laut AKTIVBANK AGdank der gut funktionierenden Schnittstellen zu verschiedenenWarenwirtschaftssystemen und der intensiven Kundenbetreuung durchkompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.Die AKTIVBANK AG ist eine Spezialbank für Zentralregulierung undFactoring. Gegründet im Jahr 1990, arbeitet sie heute für über 5.700mittelständische Unternehmen. Seit 2009 ist sie einehundertprozentige Tochter der DZB BANK GmbH und mit ihr Teil der ANWRGroup eG (beide mit Sitz in Mainhausen).www.aktivbank.dewww.aktivbank-factoring.dewww.aktivbank-kreditcheck.dePressekontakt:AKTIVBANK AGHauke KahlckeStuttgarter Straße 20-2275179 PforzheimTelefon 07231 444360info@aktivbank.deOriginal-Content von: Aktivbank AG, übermittelt durch news aktuell