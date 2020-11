AKTIE IM FOUKS: Rheinmetall nochmal 6 Prozent höher - Berenberg-Empfehlung

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach ihrem hohen Vortagesgewinn von fast sechs Prozent haben die Aktien von Rheinmetall am Dienstag nochmal in ähnlicher Größenordung zugelegt.



Mit plus 6,51 Prozent auf 75,94 Euro waren sie gegen Mittag der Spitzenwert im etwas schwächeren MDax .

Berenberg-Analyst George McWhirter sieht mit seinem auf 100 Euro aufgestockten Kursziel noch wesentlich mehr Luft nach oben. Der Experte ist zunehmend optimistisch für das grundsolide Rüstungsgeschäft des Konzerns und hält den Zulieferbereich für die Autobranche für unterbewertet. Er stufte die Papiere von "Hold" auf "Buy" hoch./ajx/jha/

