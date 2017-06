AKTIE IM FOKUS: iPhone-Skepsis dürfte Apple auch zum Wochenstart belasten

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kursrutsch der Apple -Aktien könnte sich am Montag nach verhaltenen Analystenkommentaren fortsetzen.



Die Papiere fielen im vorbörslichen US-Handel um 2,14 Prozent auf 145,79 US-Dollar.

Bereits am Freitag waren die Papiere des iPhone-Konzerns in einer insgesamt sehr schwachen Tech-Branche um fast 4 Prozent eingebrochen. Als Auslöser wurde ein Medienbericht genannt, der Zweifel an der technischen Wettbewerbsfähigkeit des kommenden iPhone 8 genährt hatte. So soll das Smartphone nicht mit den Datengeschwindigkeiten der Konkurrenzgeräte von Samsung mithalten können.

Analyst Abhey Lamba vom Investmenthaus Mizuho Securities, dessen Meinung am Markt durchaus zählt, kassierte nun seine Kaufempfehlung für die Apple-Papiere und stufte sie bei einem Kursziel von 150 US-Dollar auf "Neutral" ab.