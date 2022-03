AKTIE IM FOKUS: Zur Rose brechen ein - Baader Bank: enttäuschende Zahlen

ZÜRICH (dpa-AFX) - An der Züricher Börse sind am Donnerstag die Aktien von Zur Rose stark unter Druck geraten. Nach der Veröffentlichung von Geschäftszahlen der Online-Apotheke brachen sie um fast 14 Prozent ein auf den niedrigsten Stand seit fast zwei Jahren. In ihrem Sog verloren auch die Papiere des Wettbewerbers Shop Apotheke 3,5 Prozent.

Der operative Verlust und der Nettoverlust seien höher ausgefallen als erwartet, schrieb Analyst Volker Bosse von der Baader Bank in einer ersten Reaktion. Grund hierfür seien verschiedene wachstumsbezogene Kosten gewesen. Den Übergang zur Profitabilität beim operativen Ergebnis (Ebitda) prognostiziere Zur Rose für 2024 - ein Jahr später als bislang angenommen. "Alles in allem ein enttäuschender Ausgang", lautet das Fazit des Experten./bek/mis