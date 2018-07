AKTIE IM FOKUS: Zukaufspekulationen drücken Ceconomy tiefer ins Minus

Weitere Suchergebnisse zu "Ceconomy St":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Ceconomy sind am Mittwoch nach Gerüchten über ein Kaufinteresse der Tochter Mediamarktsaturn an der türkischen Branchenkollegin Teknosa noch etwas weiter auf Talfahrt gegangen.



Sie büßten am Nachmittag 2,75 Prozent auf 7,63 Euro ein und zählten damit zu den schwächsten Werten im ebenfalls etwas schwächeren MDax .

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet, befindet sich die Elektronikkette in Gesprächen über den Kauf des Anteils der Sabanci-Holding an der Istanbuler Teknosa. Sabanci hält laut dem Geschäftsbericht 2017 gut 60 Prozent an der börsennotierten Gesellschaft. Teknosa, Sabanci und Ceconomy wollten die Spekulationen nicht kommentieren.