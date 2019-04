AKTIE IM FOKUS: Zukauf von Wandbild-Unternehmen beflügelt Cewe

Weitere Suchergebnisse zu "CEWE Stiftung":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Cewe haben am Dienstag positiv auf einen Zukauf reagiert.



Die Papiere des Fotodienstleisters zogen bis zum Nachmittag um gut 4 Prozent auf 84 Euro an und waren damit der drittbeste Wert im freundlichen Nebenwerte-Index SDax . Zwischenzeitlich waren die Anteilscheine bis auf knapp 85 und damit auf den höchsten Stand seit Mitte Juni 2018 geklettert.

Cewe schloss einen Kaufvertrag für die in Berlin und Frechen bei Köln ansässige WhiteWall Media GmbH ab. Das Kerngeschäft des Unternehmens sind hochwertige Wandbilder in Galeriequalität. Cewe übernimmt WhiteWall laut Mitteilung voraussichtlich zum 1. Juni 2019 auf Basis des Zwischenabschlusses per Ende Mai 2019 zu einem Kaufpreis basierend auf einem Unternehmenswert von 30 Millionen Euro. Der Vollzug der Transaktion hänge unter anderem noch von der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden ab, hieß es.

Der Zukauf mache einen grundsätzlich positiven Eindruck, sagte Analyst Thilo Kleibauer von Warburg Reserach. WhiteWall passe gut in das Produktportfolio von Cewe./la/he