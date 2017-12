AKTIE IM FOKUS: Zuckerpreis stützt Südzucker - Metzler sieht steigende Gewinne

Weitere Suchergebnisse zu "Südzucker":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Am vorletzten Handelstag des Jahres hat die Südzucker -Aktie die Kursgewinne der vergangenen Woche ausgebaut.



Ein Händler führte die Käufe auf den zuletzt kräftig erholten Zuckerpreis zurück. Dieser war seit Montag vergangener Woche um fast 10 Prozent gestiegen auf den höchsten Stand seit Anfang des Monats. Die Bank Metzler merkte zudem an, dass das Marktumfeld in den kommenden beiden Jahren die Gewinne der Zuckerproduzenten stützen dürfte.

Südzucker-Aktien stiegen daraufhin am Donnerstag um knapp 3 Prozent. Mit der jüngsten Erholung der Zucker-Futures an der Londoner Warenterminbörse ICE ab Montag vergangener Woche haben sie um knapp 8 Prozent zugelegt auf den höchsten Kurs seit Anfang Oktober. Mit einem Abschlag von rund 20 Prozent seit Jahresbeginn zählen sie jedoch unverändert zu den Verlierern im MDax ./bek/das

