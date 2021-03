AKTIE IM FOKUS: Zooplus steuern wieder auf Rekord zu - Wachstum bleibt hoch

Weitere Suchergebnisse zu "zooplus":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Starke Wachstumssignale haben die Aktien des Corona-Gewinners Zooplus am Donnerstag auf den höchsten Stand seit fünf Wochen getrieben.



Die Papiere des auf Tierbedarf spezialisierten Online-Händlers schossen um fast 15 Prozent auf 224,50 Euro nach oben. Mitte Februar hatten die Papiere bei 244 Euro ihr bisheriges Rekordhoch erreicht und sich damit in zwölf Monaten Pandemiekrise fast vervierfacht.

Zooplus will auch in den kommenden Jahren sein hohes Wachstumstempo beibehalten. "Wir sind hervorragend positioniert, um stärker als der Gesamtmarkt zu wachsen", sagte Konzernchef Cornelius Patt. Der Umsatz soll sich bis 2025 in etwa verdoppeln.

Analyst Borja Olcese von JPMorgan nannte die Ambitionen "sehr bullish". Die damit nötige jährliche Wachstumsrate von bis zu 16 Prozent liege deutlich über den Markterwartungen, so der Experte. Er sieht entsprechend weiteren Neubewertungsbedarf, auch wenn er aktuell mit seinem Kursziel von 225 Euro etwa auf Xetra-Niveau liegt.

Bereits optimistischer ist Volker Bosse von der Baader Bank mit seinem Kursziel von 265 Euro. Er hält den Zooplus-Ausblick für überzeugend./ag/ajx/mis