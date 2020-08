AKTIE IM FOKUS: Zalando vorbörslich höher - Baader: Sehr starke Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Zalando profitieren am Dienstag vorbörslich von den vorgelegten finalen Quartalszahlen.



Beim Broker Lang & Schwarz ging es für die Papiere des Online-Modehändlers in ersten Reaktionen um 2,3 Prozent hoch auf etwa 67 Euro. Sie pirschen sich damit wieder an ihr bisheriges Rekordniveau aus dem Juli heran. Da wurden sie in der Spitze zu 68,82 Euro gehandelt.

Analyst Volker Bosse von der Baader Bank lobte ein "sehr starkes zweites Quartal" im Rahmen der zuvor bereits veröffentlichten Eckdaten. Wie er in einer ersten Reaktion schrieb, untermauert dies gemeinsam mit einer Bestätigung der zuletzt angehobenen Jahresprognosen seine Kaufempfehlung für die Papiere. Mit einem Kursziel von 85 Euro sieht er noch mehr als ein Viertel an Kurspotenzial./tih/zb