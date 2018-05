AKTIE IM FOKUS: Zalando steigen - Modehändler überzeugt weiter mit Wachstum

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Zalando-Aktien sind am Dienstag nach ihrem Zwischenbericht um 3,5 Prozent geklettert.



"Die Ergebnisse des ersten Quartals sind auf den ersten Blick etwas besser als gedacht", erklärte Analystin Georgina Johanan von JPMorgan. Der Markt habe mit einem Umsatzplus von 19 Prozent gerechnet - geliefert wurden trotz ungünstiger Wetterverhältnisse plus 22 Prozent. Auch wenn das operative Ergebnis die Erwartungen deutlich verfehlt habe, das Wachstum stehe im Fokus, so die Expertin.

Anleger sind inzwischen gewohnt, dass der Konzern für weiteres Wachstum Abstriche bei der Profitabilität in Kauf nimmt. "Wir werden weiter in Wachstum investieren und weitere Marktanteile hinzugewinnen", sagte Vorstandschef Rubin Ritter erneut.

JPMorgan-Expertin Johanan fügte zudem an, dass der Geschäftstrend in Deutschland seit Beginn des zweiten Quartals vielversprechend sei./ag/jha/

