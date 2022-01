AKTIE IM FOKUS: Zalando bleiben auf Stabilisierungskurs - Goldman optimistisch

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Papiere von Zalando haben ihren Stabilisierungskurs am Mittwoch im angeschlagenen Gesamtmarkt fortgesetzt. Mit Delivery Hero gehörte auch ein weiterer Corona-Profiteur, der zuletzt besonders unter Druck gestanden hatte, zu den Dax -Besten. Zalando lagen aber mit plus 2,5 Prozent auf rund 68 Euro an der Spitze.

Der Goldman-Sachs-Experte Richard Edwards kappte zwar in einer Branchenstudie zu Einzelhändlern sein Kursziel etwas auf 118 Euro. Er ließ die Papiere aber auf der "Conviction Buy List" und zählt sie damit weiter zu den Favoriten. Mittelfristig würden wieder strukturelle Wachstumsthemen gespielt, die besonders hohes Ergebniswachstum lieferten./ag/jha/