AKTIE IM FOKUS: Xing unter Druck - Equinet mit weniger optimistischem Votum

Weitere Suchergebnisse zu "Xing":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Xing sind am Dienstag im Tief auf 281 Euro und damit auf den tiefsten Stand seit drei Wochen gefallen.



Am Nachmittag gaben die Anteilsscheine des Online-Karrierenetzwerks noch um 1,90 Prozent auf 284,50 Euro nach. Dazu trug eine Studie des Analysehauses Equinet bei: Analyst Simon Heilmann hatte die Aktien auf das weniger vielversprechende Votum mit "Accumulate" abgestuft, da sie sich mittlerweile der 300-Euro-Marke und damit seinem Kursziel von 305 Euro näherten. In der Vorwoche hatten sie bei 303 Euro ihren bisherigen Rekordstand markiert.