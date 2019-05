AKTIE IM FOKUS: Xing nach Zahlen im Blick - Rekordhoch in Reichweite

Weitere Suchergebnisse zu "Xing":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Xing -Aktien dürften sich am Freitag nach Zahlen für das erste Quartal wieder mit ihrem jüngsten Rekordhoch messen.



Am Morgen notierten sie Papiere auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss leicht im Plus bei 334,50 Euro und damit knapp unter ihrer erst im April erreichten Bestmarke von 335 Euro.

Ein Händler hob mit Blick auf die Quartalszahlen insbesondere eine etwas besser als erwartete Profitabilität hervor. So stieg der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) mit einem Plus von 20 Prozent auf 17,7 Millionen etwas stärker als der Umsatz, der um 18 Prozent auf 62,6 Millionen Euro zulegte.

Das Karrierenetzwerke profitiert seit Jahren vom boomenden Jobmarkt. Seit Ende 2012 hat sich der Wert der Aktien verachtfacht./mis/stk

