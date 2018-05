AKTIE IM FOKUS: Xerox auf Talfahrt nach abgesagtem Verkauf - JPMorgan stuft ab

Weitere Suchergebnisse zu "Xerox":

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Scheitern der geplanten Übernahme durch den japanischen Rivalen Fujifilm hat am Montag die Aktien von Xerox schwer belastet.



Die Papiere des für seine Kopiergeräte bekannten US-Konzerns sackten in der Spitze um 10 Prozent ab, konnten ihre Abschläge dann aber auf etwa 5 Prozent reduzieren. Mit 27,11 US-Dollar erreichten sie zwischenzeitlich den tiefsten Stand seit 2017. Zuletzt notierten sie bei 28,50 Dollar.