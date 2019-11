AKTIE IM FOKUS: Wirecard ziehen an - Erholung dank gutem 'Singles Day' in China

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Wirecard haben zu Wochenbeginn einen Teil ihres Kursrutsches vom Freitag wieder wettgemacht.



Die Aktien des Zahlungsabwicklers stiegen bis zum Montagvormittag an der Spitze des deutschen Leitindex Dax um rund 2 Prozent auf 118,30 Euro.

Börsianer begründeten die Kursgewinne zu Wochenbeginn damit, dass Chinas Online-Händler trotz einer sich abschwächenden Konjunktur am "Singles Day" auf neue Verkaufsrekorde zusteuern. Für den dortigen Internet-Giganten Alibaba etwa, der im vergangenen Jahr an nur einem Tag Waren im Wert von rund 30 Milliarden US-Dollar verkaufte (etwa 27 Mrd Euro), wird dieses Mal ein Umsatz von 37 Milliarden Dollar vorhergesagt. Die Entwicklung komme zwar nicht unerwartet, wirke sich aber dennoch positiv auf die Papiere von Wirecard aus, sagte ein Händler.

Am Freitag waren die Anteilsscheine noch um mehr als 3,5 Prozent abgesackt. Börsianer hatten auf eine etwas skeptische Studie der US-Bank Goldman Sachs verwiesen. Am Markt würden wahrscheinlich verschiedene Risiken eingepreist, etwa in Bezug auf die Ergebnisse der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG und Untersuchungen in Singapur, schrieb Analyst Mohammed Moawalla./la/jha/

