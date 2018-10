AKTIE IM FOKUS: Wirecard und Zalando vorbörslich vom Amazon-Ausblick belastet

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein enttäuschender Ausblick des US-Internetgiganten Amazon ist am Freitag nicht nach dem Geschmack der Anleger von Wirecard und Zalando .



Auf der Handelsplattform Tradegate fielen die Aktien des Zahlungsdienstleisters Wirecard, der eng mit dem Handel in Verbindung gebracht wird, gegenüber ihrem Xetra-Schlusskurs um knapp 2 Prozent. In ähnlichem Maße ging es dort vorbörslich auch für die Titel des deutschen Online-Händlers Zalando abwärts.

Ein erneuter Rekordgewinn scheint den Anlegern bei Amazon nicht auszureichen, wie nachbörslich deutlich fallende Kurse bei dem US-Konzern zeigen. Neben dem Umsatz werteten Börsianer vor allem den Ausblick auf das vierte Quartal als Enttäuschung. Händlern zufolge dämpft dies die Hoffnungen auf das im Handel so wichtige Weihnachtsgeschäft. Neben dem Händler Zalando sei dies auch ein schlechtes Zeichen für Bezahldienstleister wie Wirecard, die daran mit verdienen./tih/jha/

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------