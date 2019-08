AKTIE IM FOKUS: Wirecard testen 50-Tage-Linie - Chef auf Twitter optimistisch

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Wirecard-Aktien haben sich am Freitagvormittag mit plus 3 Prozent an die Dax-Spitze gesetzt.



Damit testeten die Papiere des Zahlungsabwicklers ihre 50-Tage-Linie. Knapp darüber liegt zudem der seit September vergangenen Jahres gültige Abwärtstrend.

Wirecard-Chef Markus Braun verbreitete am Freitag mit einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter Optimismus. Alleine in den vergangenen vier Woche habe man drei Verträge unter Dach und Fach gebracht, die das Abwicklungsvolumen des Vorjahres übertrumpfen könnten, erklärte er./ag/fba