AKTIE IM FOKUS: Wirecard steigen im Sog von Paypal und American Express

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Gute Geschäftszahlen anderer Branchenschwergewichte haben am Freitag den Aktien von Wirecard Rückenwind verliehen.



Sie stiegen am Vormittag als einer der Favoriten im Dax um 1 Prozent auf 172,15 Euro. Ein Händler sah in den besser als erwartet ausgefallenen Zahlen von American Express und Paypal einen Stimmungsaufheller für die Aktien des deutschen Zahlungsabwicklers.

Die Wirecard-Papiere hatten Anfang September ein Rekordhoch von 199 Euro erreicht - kurz vor der offiziellen Bekanntgabe der Aufnahme in den Dax. Seither lasteten Gewinnmitnahmen und zuletzt auch eine trübere Stimmung in der Techbranche auf den Papieren. Im Zuge der jüngsten Sektorschwäche war es bis auf 148 Euro nach unten gegangen, bevor die Papiere sich wieder berappelten. Aktuell führen die Aktien den Dax im laufenden Jahr mit einem Plus von rund 85 Prozent an./mis/jha/

