AKTIE IM FOKUS: Wirecard setzen Rekordjagd fort

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Zahlungsabwickler Wirecard hat am Freitag abermals ein Rekordhoch erreicht.



Die Aktie des TecDax-Schwergewichts legte um bis zu 1,54 Prozent auf 118,80 Euro zu.

Damit setzte das Papier den Höhenflug der vergangenen Handelstage nach der Bekanntgabe der Eckdaten am vergangenen Donnerstag fort - seitdem zog der Börsenwert des Unternehmens um fast zehn Prozent an. Seit Jahresbeginn summiert sich das Kursplus auf fast 27 Prozent und der Börsenwert liegt damit bei knapp 14,6 Milliarden Euro. Wirecard ist damit jetzt deutlich mehr wert als die Commerzbank . Die seit der Finanzkrise teilverstaatlichte Bank kommt nach einem Kursrutsch von rund 15 Prozent in diesem Jahr nur noch auf knapp 13,2 Milliarden Euro.

Der Kurs der Wirecard-Aktie klettert seit Monaten und Jahren nahezu ungebrochen - daran änderte auch eine Attacke von Leerverkäufern Anfang 2016 nichts. In den vergangenen zehn Jahren summiert sich das Plus der Aktie auf fast 1000 Prozent. Das Commerzbank-Papier verlor im gleichen Zeitraum etwas mehr als 90 Prozent

Einer der Hauptprofiteure der Rally ist Vorstandschef Markus Braun, der unter anderem während der Kursschwäche Anfang 2016 seine Position auf rund 7 Prozent aufstockte. Sein Aktienpaket ist aktuell rund eine Milliarde Euro wert.

Trotz der starken Kursgewinne in den vergangenen Monaten trauen viele Experten dem Papier noch mehr zu. Das höchste Kursziel hat mit 140 Euro derzeit die US-Investmentbank Goldman Sachs./zb/mis/ag