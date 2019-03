AKTIE IM FOKUS: Wirecard geben etwas nach - Analysten aber erleichtert

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Wirecard-Papiere haben am Mittwoch der Erleichterungsrally um gut ein Viertel vom Vortag Tribut gezollt.



Bis zum Mittag gaben die Papiere des zuletzt mit schweren Vorwürfen konfrontierten Zahlungsabwicklers um 2,9 Prozent auf 121,40 Euro nach.

Analysten reagierten derweil in ihren Kommentaren erleichtert auf die weitgehende Entlastung durch Untersuchungsergebnisse der Kanzlei Rajah & Tann aus Singapur. Die Vorwürfe hätten sich damit als viel Lärm um wenig Substanzielles erwiesen, kommentierte Stephane Hourt von Oddo BHF. Aus Sicht von Sebastien Sztabowicz von Kepler Cheuvreux sollten sich die Anleger nun wieder auf die hervorragenden Aussichten des Unternehmens und das hohe Kurspotenzial konzentrieren.

Vor dem ersten kritischen Bericht der "Financial Times" in der aktuellen Vorwurfswelle seit Ende Januar hatten die Papiere von Wirecard noch 170 Euro gekostet. In der Folge brachen sie bis auf 86 Euro und verloren damit die Kursgewinne von zwölf Monaten./ag/jha/

