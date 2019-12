AKTIE IM FOKUS: Wirecard fallen auf Tradegate - weiterer kritischer 'FT'-Bericht

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Erneute Vorwürfe der "Financial Times" haben die Aktien von Wirecard am Montagmorgen belastet.



Sie fielen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum letzten Xetra-Schluss um rund zwei Prozent auf 113 Euro. In dem zum Wochenstart veröffentlichten Artikel äußerte sich die "FT" kritisch zur Berechnung des Bestandes liquider Mittel des Bezahldienstleisters im Jahr 2017.

Die Aktie steht seit Monaten vor allem seitens der "FT" wegen Vorwürfen mit Blick auf Bilanzierungspraktiken unter Druck. Erst im Herbst hatten neuerliche Vorwürfen in der britischen Wirtschaftszeitung zu angeblichen Scheinbuchungen bei Töchtern in Dubai und Irland dazu geführt, dass Wirecard eine Sonderprüfung der Bilanzen einleitete. Neben dem regulären Wirtschaftsprüfer EY durchleuchten nun auch die Spezialisten von KPMG die Bücher des Unternehmens. Zuletzt hatte Wirecard die Vorwürfe regelmäßig zurückgewiesen./mis/jha/

