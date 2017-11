AKTIE IM FOKUS: Wirecard erstmals mehr als 11 Milliarden Euro wert

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Aufwärtstrend der Wirecard -Aktien hat sich am Dienstag mit dem Sprung auf ein Rekordhoch bei 89,80 Euro fortgesetzt.



Am Vormittag zählten sie zuletzt mit einem Plus von 1,23 Prozent auf 89,47 Euro zu den Favoriten im TecDax . Mit dem aktuellen Kursplus übersprang Wirecard bei der Marktkapitalisierung auch die Marke von 11 Milliarden Euro.

Erst jüngst hatten gute Geschäftszahlen den Papieren des Bezahldienstleisters frischen Schwung verliehen. Das Unternehmen profitiert vom boomenden Online-Shopping. Das kommt auch bei den Anlegern gut an: Im Jahresverlauf haben die Aktien fast 120 Prozent gewonnen.

Analysten sehen nach der Kursrally im Durchschnitt allerdings nur noch wenig Luft nach oben. Im Mittel liegt das Ziel der 15 im dpa-AFX-Analyser erfassten Experten bei 90,37 Euro. Allerdings haben noch nicht alle auf die jüngsten Geschäftszahlen reagiert. Das höchste Ziel nennt die Privatbank Hauck & Aushäuser mit 103 Euro./mis/zb

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------