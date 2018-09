AKTIE IM FOKUS: Wirecard auf Rekordhoch - Warburg nimmt auf 'Conviction List'

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien des Bezahldienstleisters Wirecard sind zum Wochenbeginn auf ein neuerliches Rekordhoch gestiegen.



Warburg Research hat sie auf die Empfehlungsliste 'Conviction List' genommen. In der Spitze stiegen die Papiere des Dax-Aufstiegskandidaten um gut 3 Prozent auf 197,20 Euro und näherten sich damit der 200-Euro-Marke weiter an. Zuletzt lagen sie noch mit 2,2 Prozent auf 195,50 Euro im Plus.

Mit dem laut Experten als gesichert geltenden Aufstieg des Börsen-Shootingstars in den Dax zum 24. September dürften Index-Fonds die Papiere kaufen, argumentierte Analyst Marius Fuhrberg von Warburg. Diese Fonds bilden mit ihren Portfolios Aktienindizes wie den Dax ab. Aber auch operativ werde das Unternehmen mittel- und langfristig weiter wachsen, prognostizierte der Experte.

Positiv zu der Aktie äußerte sich am Montag auch das Investmenthaus Kepler Cheuvreux. Analyst Sebastien Sztabowicz erhöhte das Kursziel um 40 auf 225 Euro und bekräftigte die Kaufempfehlung./bek/jha/

