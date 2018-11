AKTIE IM FOKUS: Wirecard-Erholung geht weiter nach positiver Studie

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Wirecard -Aktien haben am Freitag ihre Erholung fortgesetzt: Mit einem Plus von knapp zweieinhalb Prozent auf 159,55 Euro gehörten die Papiere des Zahlungsdienstleisters zu den größten Dax -Gewinnern.



Bis zum Rekordhoch von 199 Euro Anfang September fehlt aber noch ein gutes Stück. Die Papiere waren zuletzt im Sog insgesamt schwacher Tech-Werte unter Druck geraten. Allerdings waren die Papiere auch über Jahre stark gestiegen.

Die US-Bank Morgan Stanley stufte die Wirecard-Aktie nun hoch und empfiehlt sie mit "Outperform". Das Kursziel hob Analyst Analyst Adam Wood deutlich von 141 auf 220 Euro an. Wirecard sei unter Wachstumsaspekten weltweit eines der am günstigsten bewerteten Branchenunternehmen, begründete er seine Neueinschätzung. Die Ziele des Dax-Neulings bis 2025 drückten sehr viel Optimismus aus, während am Markt das Wachstum zu pessimistisch gesehen werde./gl/mis