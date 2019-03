AKTIE IM FOKUS: Wirecard-Chef mit Tweet - Markt spekuliert

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Wircard-Aktien sind am Freitagnachmittag ins Plus gedreht.



Zuletzt legten die Papiere um 0,38 Prozent auf 118,10 Euro zu. Ein Händler verwies auf einen Tweet des Konzernchefs Markus Braun vom Freitag. Darin schreibt Braun: "Ich bin überzeugt, dass der Markt sich sehr bald wieder auf die starke operative Entwicklung und die Innovationen von Wirecard fokussieren kann." Was genau er damit meint, erläuterte Braun nicht weiter.

Derzeit warten Anleger gespannt auf die Ergebnisse der laufenden Untersuchungen in Singapur wegen der Vorwürfe der "Financial Times". Marktbeobachter spekulieren nun angesichts des Tweets von Braun, ob Neuigkeiten zum Thema Singapur bald anstehen. Wirecard hat die Vorwürfe der Zeitung stets zurückgewiesen./mis/stk/fba