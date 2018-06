AKTIE IM FOKUS: Wirecard an der Börse erstmals mehr als 18 Milliarden Euro wert

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirecard hat am Dienstag in den ersten Handelsminuten den jüngsten Höhenflug fortgesetzt.



Die Aktie des TecDax-Schwergewichts stieg in den ersten Handelsminuten um bis zu 1,42 Prozent auf 146,05 Euro - damit kletterte der Börsenwert erstmals über die Marke von 18 Milliarden Euro. Sollte die Aktie am Dienstag den Xetra-Handel erneut im Plus schließen, wäre es der zehnte Tag mit einem Gewinn in Folge