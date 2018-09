AKTIE IM FOKUS: Weitere Hochstufungen beflügeln Novartis erneut

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis":

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Positive Analystenkommentare haben am Dienstagvormittag die Aktien von Novartis abermals angeschoben.



Sie gewannen in Zürich als bester Wert im SMI 1,59 Prozent, nachdem sie am Vortag bereits an der Indexspitze um anderthalb Prozent zugelegt hatten. Mit aktuell 81,58 Franken kosten sie wieder so viel wie zuletzt vor gut zwei Wochen.

Die Citigroup stufte nun die Anteile des Pharmakonzerns von "Neutral" auf "Buy" hoch. Exane BNP Paribas erhöhte das Votum von "Underperform" auf "Neutral". Am Vortag hatte bereits eine Hochstufung durch Merrill Lynch gleich um zwei Schritte die Papiere angetrieben.

Derweil teilten die Eidgenossen mit, den Hauptsitz für ihre Tochter Alcon im Zuge der Abspaltung in die Schweiz zu verlegen. Sobald die Augenheilkunde-Sparte selbstständig an der Börse notiert ist, soll sie ihren globalen Hauptsitz in Genf haben und in Fribourg registriert werden. Der derzeitige Hauptsitz in Fort Worth in den USA werde als wesentlicher Knotenpunkt erhalten bleiben./ajx/jha/

