AKTIE IM FOKUS: Weitere Covestro-Talfahrt

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Talfahrt beim Spezialchemiekonzern Covestro geht weiter: Am Freitag büßten die Aktien nach negativen Analystenkommentaren am Dax-Ende 1,25 Prozent auf 47,28 Euro ein.



Damit näherten sie sich ihrem Tiefstand seit September 2016 bei 46,81 Euro, den sie am Dienstag aufgrund einer Senkung der Jahresziele markiert hatten - der Erholungsversuch vom Mittwoch war schnell verpufft.

Analysten nahmen die Gewinnwarnung zum Anlass, um ihre operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) nach unten zu revidieren. Jean-Baptiste Rolland von der US-Investmentbank Merrill Lynch halbierte deshalb auch sein Kursziel für die Aktie auf 55 Euro und strich seine bisherige Kaufempfehlung. Die im Branchenvergleich führende Rendite des freien Barmittelflusses (FCF) im Verhältnis zum Umsatz sollte das weitere Abwärtsrisiko allerdings begrenzen, glaubt der Experte. Chris Counihan von der Schweizer Bank Credit Suisse senkte das Kursziel ebenfalls auf 55 Euro und blieb bei seinem neutralen Anlagevotum./gl/fba

