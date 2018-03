AKTIE IM FOKUS: Washtec sehr fest - Verlust seit Ende Januar fast wettgemacht

Weitere Suchergebnisse zu "WashTec":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein positiver Analystenkommentar hat die Washtec-Aktien am Montag beflügelt.



Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hob das Kursziel für die im SDax notierten Anteile des Waschanlagen-Herstellers von 80 auf 90 Euro an. Damit traut die Bank den Papieren beim aktuellen Kurs von 79,80 Euro einen Zuwachs von knapp 13 Prozent zu. Mit plus 5,28 Prozent waren die Washtec-Aktien am Nachmittag im SDax der beste Wert.

Ihre Kursverluste seit Ende Januar haben sie damit wieder größtenteils wettgemacht. Damals hatten sie um die 82 Euro gekostet, waren aber infolge enttäuschender Eckdaten für 2017 eingebrochen.

Nach der Kurskorrektur spreche vieles dafür, dass die Aktie des Waschanlagen-Herstellers bald neue Höhen erklimme, schrieb Hauck & Aufäuser-Analyst Aliaksandr Halitsa am Montag. Sowohl in Europa, als auch in Nordamerika und China sei das Wachstumspotenzial beträchtlich. Das Rekordhoch der Washtec-Aktien datiert vom 19. Januar 2018 bei 83,60 Euro./ajx/das

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------