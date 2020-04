AKTIE IM FOKUS: Washtec profitieren auf Tradegate von HSBC-Kaufempfehlung

Weitere Suchergebnisse zu "WashTec":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Kaufempfehlung der britischen Bank HSBC hat den Aktien des Herstellers von Autowaschanlagen Washtec am Donnerstag Rückenwind verliehen.



Sie stiegen am Morgen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 1,21 Prozent auf 36,08 Euro. Damit könnten sie an ihre jüngste Erholung anknüpfen, die noch zur Wochenmitte einen Dämpfer bekommen hatte. Das Kursplus seit dem Corona-Crashtief Mitte März summiert sich indes auf fast 24 Prozent, womit die Verluste seit Beginn des Corona-Crashs im Februar auf rund 34 Prozent zusammengeschmolzen sind.

HSBC-Analyst Richard Schramm sieht mittelfristig weiteres Erholungspotenzial bis zu seinem neuen Kursziel von 45 Euro. Das senkte er zwar von ursprünglich 57 Euro, um die Belastungen der Virus-Krise für die Gewinne widerzuspiegeln. Er betonte aber auch, dass Washtec dank einer robusten Aufstellung eine immer noch ordentliche Profitabilität erreichen sollten und nach 2020 auch dank einer neuen Anlagenserie Erholungspotenzial habe./mis/jha/

