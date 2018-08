AKTIE IM FOKUS: Washtec klettern auf Rekordhoch

Weitere Suchergebnisse zu "WashTec":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Washtec -Aktien sind am Freitag kurz vor Handelsschluss auf ein Rekordhoch von 83,80 Euro gestiegen.



Am Ende stand für die Papiere des Herstellers von Autowaschanlagen ein Plus von noch 5,03 Prozent auf 83,60 Euro zu Buche. Das bedeutete den ersten Platz im Nebenwerte-Index SDax .

Damit nähert sich der Kurs weiter den höchsten Kurszielen von Analysten. Größter Optimist ist derzeit Aliaksandr Halitsa von der Privatbank Hauck & Aufhäuser, der ein Kursziel von 86,50 Euro errechnet. Ende Juli hatte er in einer Studie betont, dass das Unternehmen die Sorgen rund um eine mögliche Zielverfehlung und ein generell nachlassendes Umsatzwachstum größtenteils weggewischt haben dürfte.

Für die Aktien läuft es schon lange rund. Auf Sicht von vier Jahren haben sie ihren Wert versiebenfacht. Die Kursdelle von Anfang 2018, als es im Zuge der allgemeinen Marktturbulenzen fast bis auf 60 Euro abwärts ging, ist mittlerweile ausgebügelt./mis/nas/tos