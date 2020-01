AKTIE IM FOKUS: Walgreens nach Quartalszahlen schon wieder schwächster Dow-Wert

Weitere Suchergebnisse zu "Walgreens Boots Alliance":

NEW YORK (dpa-AFX) - Für Walgreens Boots Alliance fängt das neue Jahr so an, wie das alte aufgehört hat, nämlich schlecht.



Am Mittwoch nahmen die Anleger der Drogerie- und Apothekenkette den jüngsten Quartalsausweis übel. Walgreens musste erneut einen deutlichen Gewinnrückgang verkraften und schnitt zudem schlechter ab als am Markt erwartet.

Im freundlichen und nur wenige Punkte unter seinem Rekord notierenden Dow Jones Industrial waren die Papiere mit einem Minus von gut fünfeinhalb Prozent das abgeschlagene Schlusslicht. Damit sind sie im noch jungen Jahr 2020 bereits erneut der schwächste Wert in dem New Yorker Leitindex, nachdem sie bereits 2019 die rote Laterne hatten mit minus 13,7 Prozent./ajx/he