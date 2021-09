AKTIE IM FOKUS: Wacker Chemie laufen in Richtung Hoch von Anfang 2018

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit einem Plus von 5,3 Prozent sind die Papiere von Wacker Chemie am Mittwoch an der MDax -Spitze wieder näher an ihr vor knapp drei Wochen erreichtes Zwischenhoch herangelaufen.



Darüber winkt ein Hoch seit Anfang 2018.

Seit ihrem Coronacrash auf fast 30 Euro aus dem März 2020 befinden sich die Aktien in einem intakten Aufwärtstrend. Der Kurs hat sich seitdem mehr als verfünffacht.

Nach dem jüngsten Sprung der Polysilizium-Preise von 13 Prozent im Wochenvergleich sieht Analyst Markus Mayer von der Baader Bank nun auch bei den 2022er-Marktschätzungen für Wacker Chemie noch Spielraum nach oben. Er rät weiter zum Kauf der Papiere mit Kursziel 165 Euro. Zuletzt kosteten sie 157,65 Euro./ajx/jha/