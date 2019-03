AKTIE IM FOKUS: Wacker Chemie holen Anfangsverluste auf

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Wacker Chemie haben am Dienstag nach einem schwachen Start den Sprung in die Gewinnzone geschafft.



Am Vormittag stiegen sie in Einklang mit einem insgesamt festeren MDax um 0,53 Prozent auf 87,46 Euro.

Zunächst hatten Anleger verstimmt auf Details zum bereits angekündigten operativen Gewinnrückgang im laufenden Jahr reagiert. Die Unterstützung für den Kurs um die 83 Euro hielt letztendlich aber.

Commerzbank-Analyst Michael Schäfer betonte, dass Wacker Chemie üblicherweise eher vorsichtig ins Jahr gehe. Zudem ist beim Ausblick eine erwartete Versicherungszahlung im Zusammenhang mit einer Explosion im US-Werk in Charleston nicht berücksichtigt./mis/jha/

