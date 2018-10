AKTIE IM FOKUS: Wacker Chemie fallen auf Zweijahrestief

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Wacker Chemie sind am Freitag auf ein Zweijahrestief gefallen.



Damit setzte sich der Ausverkauf der vergangenen Wochen fort. Sie büßten zuletzt 3,6 Prozent auf 77,22 Euro ein. In einem Kommentar der Berenberg Bank zu den am Vortag vorgelegten Quartalszahlen des Chemiekonzerns hieß es, das Zahlenwerk lasse sich in zwei Worten zusammenfassen: Langsameres Wachstum.

Die Preise für Polysilizium hätten noch immer keinen Boden gefunden, schrieb Analyst Sebastian Bray: "Am Markt für Polysilizium wird es für eine Stabilisierung wohl noch bis zum ersten Quartal 2019 dauern". Mittlerweile schienen die Marktpreise für die Produkte von Wacker Chemie unter die Produktionskosten des Unternehmens gefallen zu sein.

Hinzu kam eine schlechte Anlegerstimmung mit Blick auf Chemiewerte, nachdem BASF am Freitag mit seinen Quartalszahlen enttäuscht hatte./bek/mis