AKTIE IM FOKUS: Vorstandswechsel und Umbau treiben VW auf Tradegate weiter an

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Vorzugsaktien von Volkswagen haben am Freitag im vorbörslichen Handel deutlich zugelegt und waren die Favoriten im Dax.



Auf der Plattform Tradegate profitierten sie im Vergleich zum Xetra-Schluss mit einem weiteren Plus von nun 1,12 Prozent auf 178,32 Euro vom nun bestätigten Wechsel an der Führungsspitze und der Ankündigung eines Umbaus. Insgesamt ist die Aktie seit den Spekulationen um Änderungen im Top-Management am Dienstag bereits um 7,5 Prozent gestiegen.

Wie erwartet löst der bisherige VW-Markenchef Herbert Diess Matthias Müller als Konzernchef ab. Er will nun für Tempo beim Autobauer sorgen und deutliche Akzente bei Elektromobilität, der Digitalisierung von Autos und des Verkehrs sowie bei neuen Mobilitätsdiensten setzen. Zudem will der Konzern seine Sparte mit schweren Nutzfahrzeugen börsenfähig machen. Dies war bisher nur als "Option" in Aussicht gestellt worden. Ein Gang aufs Parkett könnte dem VW-Konzern viel Geld in die Kassen spülen.

Bei Börsianern kommen die Pläne zwar gut an, doch es gibt auch Kritik. Ein Händler äußerte sich enttäuscht darüber, dass es noch keinen definierten Zeitpunkt für den Börsengang gebe und schließt daher im Handelsverlauf Gewinnmitnahmen nicht aus. Bernstein-Analyst Max Warburton schränkte mit Blick auf die in Aussicht gestellten Veränderungen zudem ein: Bis sich diese in den Finanzkennziffern niederschlügen, dürfte es noch einige Jahre dauern./ck/das

