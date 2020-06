AKTIE IM FOKUS: Vonovia steigen nach beeindruckender Rally auf Rekordhoch

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Vonovia sind am Donnerstag auf ein Rekordhoch gestiegen.



In der Spitze stieg der Kurs um 3 Prozent auf 54,52 Euro, das waren 4 Eurocent mehr als das bisherige Rekordhoch vom 19. Februar bei 54,48 Euro. Der Titel führte damit die Gewinner im Dax an. Die Rally seit dem Crash-Tief von Mitte März bei 36,71 Euro setzte sich damit ungebremst fort, der Anstieg seitdem beläuft sich auf 48,5 Prozent.

Erst kürzlich hatte JPMorgan ein Investment in Vonovia zur "Top Idea" erklärt und das vor allem mit dem Megatrend zur Urbanisierung begründet, die in Deutschland noch nicht so weit fortgeschritten sei wie in anderen europäischen Ländern. Auch leide die Immobilienbranche weit weniger als andere unter der Corona-Krise, und die Aussichten auf höhere Bewertungen der Immobilien seien ermutigend./bek/he