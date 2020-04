AKTIE IM FOKUS: Vonovia im Dax vorne dabei - Viruskrise ohne größere Folgen

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Vonovia haben sich am Mittwoch angesichts ermutigender Aussagen zu den Auswirkungen der Corona-Krise unter die größten Dax -Gewinner gemischt.



Die Papiere rückten im frühen Xetra-Handel um gut zwei Prozent vor auf 45,62 Euro und stellten so den schwächelnden Dax deutlich in den Schatten. Bei Deutschlands größtem Immobilienkonzern hat sich die Pandemie bislang kaum auf das Geschäft durchgeschlagen.

Ein Händler hob in einem ersten Kommentar positiv hervor, dass sich das operative Geschäft im Zuge der Viruskrise laut Mitteilung bislang ohne wesentliche Schwäche entwickelt. Die Einziehung der Mieten für April sei bei einer nur geringen Quote von Nichtzahlern recht reibungslos verlaufen, hieß es von Vonovia. Allerdings wies der Konzern darauf hin, dass sich einige Modernisierungs- und Neubauprojekte in das Jahr 2021 verzögern könnten./tih/fba

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------