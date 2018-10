AKTIE IM FOKUS: Volkswagen stark - Bereinigtes Ebit sinkt weniger als befürchtet

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Positiv aufgenommene Zahlen haben die Volkswagen-Vorzugsaktien am Dienstag um 3,37 Prozent auf 147,22 Euro steigen lassen.



Damit knüpften sie an ihre jüngste Erholung an und eroberten den Dax-Spitzenplatz . Vor wenigen Tagen hatten sie bei 131,44 Euro noch den tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr markiert.

Der Autobauer litt im abgelaufenen Quartal zwar kräftig unter der Einführung neuer Abgastests sowie einer Geldbuße in der Dieselaffäre. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) ging allerdings weniger stark zurück als von Analysten befürchtet.

Jose Asumendi von der US-Bank JPMorgan sprach von einem herausfordernden Quartal, sah neben dem bereinigten Ebit aber auch den freien Geldzufluss über den Erwartungen. Zu Wochenbeginn hatten die Aktien im Zuge einer guten Branchenentwicklung bereits um Prozent zugelegt - dank der Aussicht auf Steuerentlastungen im wichtigen Absatzmarkt China./gl/zb

