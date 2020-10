AKTIE IM FOKUS: Vestas springen nach MHI-Deal an - Goldman: strategisch positiv

Weitere Suchergebnisse zu "Vestas":

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Die Aktien von Vestas haben am Donnerstag nach der angekündigten Übernahme des Anteils von Mitsubishi Heavy Industries (MHI) am Gemeinschaftsunternehmen MHI Vestas Offshore Wind einen kräftigen Sprung nach oben gemacht.



Zugleich wird die Zusammenarbeit mit dem japanischen Konzern ausgebaut. Im späten Handel legten sie in Kopenhagen zuletzt um knapp 8 Prozent auf 1098 Kronen zu.

Analyst Ajay Patel von Goldman Sachs nannte den Schritt strategisch positiv für Vestas. So werde die Präsenz der Dänen in einem starken und wachsenden Offshore-Windmarkt verdoppelt, schrieb er. Patel erwartet, dass sich dieser Markt in den kommenden zehn Jahren mehr als vervierfachen wird./ck/he