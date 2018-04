AKTIE IM FOKUS: Verzicht auf Aktienwandlung stützt Schaeffer-Vorzüge

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Schaeffler könnten zum Wochenbeginn das Interesse auf sich ziehen.



Die geplante Abstimmung der Vorzugsaktionäre auf der Hauptversammlung am Freitag über die Wandlung von Stammaktien in an der Börse handelbare Vorzugspapiere wurde gestrichen. Vorbörslich legten daraufhin die Vorzugsaktien auf Tradegate um rund 1 Prozent zu im Vergleich zum Xetra-Schluss vom Freitag.

"Die Vorzugsaktionäre wehren sich massiv gegen eine solche Umwandlung". sagte ein Händler. Allerdings scheine es sich bei dem Verzicht auf das Sondervotum der Vorzugsaktionäre lediglich um einen Aufschub und nicht um eine finale Absage an einen solchen Schritt zu handeln.

Schaeffler hatte im März angekündigt, sich mit der Umwandlung eines Teils seiner Stammaktien in leichter handelbare Vorzugsaktion mehr finanzielle Flexibilität verschaffen zu wollen. Diese Pläne stießen jedoch zuletzt auf Widerstand von einigen Aktionären./bek/jha/

